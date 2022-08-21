La Academia: Así fue el impresionante recibimiento a Nelson en Guatemala.

Hace unos meses Nelson salió de Guatemala con la misión de cumplir su gran sueño, luego de varias semanas dentro de La Academia, el joven guatemalteco logró conquistar a sus millones de fans de brillar con su talento y carisma.

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A lo largo de la décima tercera generación de La Academia, Nelson fue uno de los alumnos más regulares, sencillos y el que más se aplicaba las críticas del panel y los consejos de sus maestros.

Luego de eso, Nelson de 21 años, ayer regresó a su natal Guatemala, pero lo hizo en plan grande, pues el joven salió solo con una maleta llena de sueños y regresó siendo una estrella para su país, por lo que a su arribo fue recibido como una estrella de la música internacional.

El gran recibimiento para Nelson en Guatemala.

A su llegada, miles de personas ya lo esperaban en el aeropuerto para felicitarlo por su gran participación en La Academia, donde logró quedarse con el cuarto lugar del reality.

Nelson fue recibido por una limosina que lo llevó a dar una vuelta por las principales calles de la ciudad con una bandera de Guatemala en la mano, donde el cantante se tomó el tiempo necesario para saludar a sus miles de fans.

Recordemos que antes de salir de Guatemala en junio, Nelson aseguró que iba a hacer todo lo posible para poder representar de la mejor forma a su amada Guatemala.

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Les prometo que voy a hacer lo mejor y voy a dar lo mejor de mí, para representar a esta hermosa tierra de la eterna primavera

Además, Nelson fue uno de los elegidos para ser parte de una gira junto a Grupo Cañaveral y La Sonora Dinamita, premio que fue otorgado gracias a su participación en La Academia, por lo que ahora vienen grandes proyectos para el joven.

