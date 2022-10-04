La primera audiencia de Danna Ponce y Coco Levy se realizó y eso pasó.

Positivismo, me siento perfecto

Estas fueron las palabras de Coco Levy antes de entrar a su primera audiencia por el caso de abuso sexual que presentó Danna Ponce. Por parte de la actriz, los padres de la joven fueron los que declararon ante la prensa a su llegada.

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No tenemos nada que declarar en estos momentos, bien, gracias. Vamos a esperar a que salgan, por favor, de la audiencia, no tenemos mucho que decir. Nosotros, también estamos tranquilos y queremos justicia a eso venimos

Coco Levy fue vinculado a proceso en su primera audiencia.

A la salida de la audiencia, el abogado de Danna Ponce fue el encargado de explicar lo que había pasado y declaró que Coco Levy había sido vinculado a proceso, quien quedó en libertad, ya que la jueza no consideró que requiriese prisión preventiva.

Se vinculó a proceso al señor Coco Levy por el delito de abuso sexual, no estamos contentos con la resolución, la Juez consideró que no se actualizaba la agravante por haberse cometido dentro de un centro de trabajo, bajo la subordinación del señor Coco Levy, se fijó como plazo de investigación complementaria de tres meses para seguir con la investigación y pasar a etapas posteriores. Se le impuso una medida cautelar de firma periódica quincenal

Por su parte, Coco Levy aseguró que todas las acusaciones en su contra son una completa mentira, afirmando que cuenta con el apoyo de su madre, Talina Fernández.

Esto ha sido una mentira, siempre. Es falso, yo soy absolutamente inocente y, ya me ha costado mucho, llegamos a esta audiencia, hicimos la presentación, a mí todavía no me dejaron presentar pruebas, esto es en base al dicho de la niña que es lo único qué hay, va a haber un proceso el cual es exactamente lo que yo quería, porque eso es lo que me permite a mí demostrar

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