“Estoy orgulloso": Luis de Llano habla tras polémica con Sasha Sokol.

Luis de Llano rompe el silencio por las denuncias hechas en su contra.

Durante varios meses, Luis de Llano se mantuvo en absoluto sigilo para no responder a la polémica generada por la denuncia pública que Sasha Sokol hizo en su contra, sobre la relación que mantuvo con ella cuando tenía apenas 14 años, pero ayer el productor se enfrentó por vez primera a la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México y así respondió sobre el escándalo.

“La verdad es que no hablo de eso. Yo estoy muy orgulloso de quien soy. El que nada debe, nada teme. Nunca hubo ninguna queja de mí ni nada. Estoy feliz, veánme, ¿no me ves la sonrisa? Que se hable y que se siga hablando. Yo estoy muy bien, no me ha afectado, yo estoy muy bien”, dijo a la prensa.

Luis de Llano se dice tranquilo tras polémica con Sasha Sokol

El productor se mantiene firme en que es inocente de los señalamientos de Sasha y dice no arrepentirse nada: “Yo no me disculpo de nada, ni me arrepiento de nada porque no hice nada, según yo. Les agradezco mucho su atención y los espero en los eventos que voy a empezar a hacer pronto”.

Luis también desmiente separación de su esposa y se dice “tranquilo” con todo lo sucedido: “No voy a llegar a ningún acuerdo de nada. Yo estoy muy tranquilo, yo estoy muy bien. Mi familia me ha respaldado muy bien. No creo que llegue a los tribunales, no me han notificado, pero estoy esperando el tiempo. No quiero hablar de eso. Estoy muy bien y muy orgulloso”.

Luis de Llano revela si actuaría legalmente en contra de Sasha con tal de demostrar que es inocente: “Yo no voy a demandar aunque me difamen. Yo soy una persona recta. Las cosas deben de llevar un proceso”.

