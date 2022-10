Ana Araujo niega separación de Pablo Lyle en pleno juicio.

¿Ana Araujo sigue casada con Pablo Lyle? Esto ha pasado en el juicio.

A pesar de que hace unos meses trascendió que sostuvo una relación con el exfutbolista Marc Crosas, Ana Araujo dejó claro el pasado viernes, que sigue casada con Pablo Lyle al ser integorrada en el juicio que enfrenta el actor mexicano por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández.

Ana subió al estrado por vez primera para contar el terror que se vivió dentro del auto, en el que en marzo de 2019, iban rumbo al aeropuerto de Miami cuando el ahora occiso los interceptó. En el coche iban tres niños: sus dos hijos y Tiago, el hijo de su cuñada Silvia Lyle.

Pero el tema de si sigue casa con Pablo surgió ante la pregunta de uno de los abogados del propio actor: “En diciembre cumplimos 9 años”, dijo Ana en los juzgados.

El tema no pasó desapercibido para el fiscal del estado, quien en su turno comenzó una ronda de rudos cuestionamientos como "¿Cuánto tiempo llevan separados?”, a lo que Ana contestó “nosotros no estamos separados”.

También le preguntaron "¿Usted dice que jamás ha estado separada del señor Lyle?”, "¿En dónde se está quedando?”, "¿Se ha quedado con el acusado durante el juicio?” y "¿Han hablado del caso?”

Ana Araujo testificó en el juicio contra Pablo Lyle

Ante la insistencia del fiscal en pequeños detalles, Ana no se quedó callada: “El caos empieza desde antes... yo estuve adentro de la camioneta”, dijo.

El fiscal insitió en por qué Ana no llamó a la policía tras lo sucedido: “Nos acababan de atacar, lo que queríamos era estar a salvo... en ese momento sentimos pánico, miedo, acababámos de ser atacados, solo queríamos salir de ahí. Tenía la sensación de que queríamos salir de ahí. Soy de México, yo no sabía que estaba inconsciente, yo no sabía si se podía levantar”.

