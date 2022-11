Prohíben venta de comida chatarra dentro y fuera de las escuelas.

¿Qué establece la medida que prohíbe la venta de comida chatarra dentro y fuera de las escuelas?

La SEP (Secretaría de Educación Pública) tendrá 180 días para acatar las indicaciones y desde ahí deberá hacer la debida actualización de los alimentos en sus planteles y distribuir los alimentos y bebidas preparadas o procesadas en las escuelas.



Este ente no es el único que está obligado a desarrollar acciones, sino que los gobiernos estatales y municipales deberán adecuar sus leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas en un plazo no mayor de dos años, posterior a entrar en vigor. Para tales cambios, las autoridades no recibirán algún presupuesto extra, sino que se sujetarán a la disponibilidad presupuestaria.