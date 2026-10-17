Por qué los niños tienen que aprender a hablar en público desde chicos, según la psicología

Si hay algo que es fundamental es poder hablar ante el público en determinadas situaciones y que esto reflejará la posibilidad de expresarse correctamente, no tener miedo escénico y ser captado por todos los oyentes. Pero, en este caso, hay muchas veces que se dice que esto es un tema exclusivamente de adultos, pero hay niños que ya lo empiezan a incorporar desde que son pequeños y la psicología reveló porqué deberían a hablar en público y cuáles son los beneficios.

La crianza de los niños es algo fundamental, pero especialmente la educación y es que esto les permitirá poder tener un buen desarrollo y desenvolverse en la vida cuando sean grandes. Por lo general, cuando acuden a los colegios, no suelen tener mucha oralidad, por lo que ante una exposición y hablar en público, les costará más de la cuenta y seguramente se sientan frustrados.

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Por qué es importante la oralidad

Durante un cierto tiempo se creyó que tener una buena oralidad estaba relacionado con la adultez, pero en el último tiempo se ha visto que la oralidad es clave que empiece a desarrollarse desde la infancia. A su vez, la oralidad es la forma más natural, inmediata y fundamental del lenguaje humano, que es esencial para la transmisión de la cultura. En este caso, la psicología reveló porqué deberían los niños hablar en público.

Por qué los niños deben aprender a hablar en público, según la psicología

Según lo que manifestaron desde la psicología, aprender a hablar bien es una herramienta que les permitirá que se produzca un desarrollo a nivel social, a nivel cognitivo y nivel emocional; y es que hay que organizar el pensamiento antes de expresarlo. Además, trabajar la expresión oral no buscará transformar la forma de ser de los menores.

A su vez, lo que revelaron desde la psicología es que un curso de oralidad no va a cambiar la personalidad de los niños, y es que la ventaja indica que la expresión puede ayudar a los más pequeños a regular emociones, a subir la autoestima al ver de lo que son capaces de conseguir y normalizar algunos nervios. La idea es que el niño comience a interiorizar técnicas con juegos y que sepa que cuando habla en público, su vida no corre peligro.