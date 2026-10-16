7 actividades para estimular la creatividad infantil sin pantallas, segun especialistas

Para todas aquellas personas que tienen niños en sus casas, deben saber lo complicado que es convivir con ellos y es que están permanentemente prendidos y conectados a las pantallas, lo que puede ser muy perjudicial en el futuro porque no podrán relacionarse con los demás e incluso verán como se les dificulta aprender nuevas cosas. Por eso, es que es fundamental que durante sus primeros años, estén lejos de dispositivos tecnológicos, y para esto, la psicología recomendó cuáles son las 7 actividades que debes hacer con ellos para estimular la creatividad.

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Tal como hemos señalado, los niños suelen pasar muchas horas frente a las pantallas y esto puede traer problemas en un futuro, y es que para que no estén distraídos, los padres suelen facilitarle algún dispositivo para que estén entretenidos, en lugar de hacer juegos que impliquen utilizar la mente y la creatividad;y de esta manera, aprender cosas nuevas.

Por qué es importante reducir la pantalla en los chicos

Por otro lado, desde la psicología explicaron que es fundamental reducir el tiempo de pantalla de los niños y es que el uso excesivo durante la infancia está asociado a un menor desarrollo de motricidad; reducción de atención sostenida, menos creatividad espontánea, menos juegos social cara a cara, entre otros. Por eso, es que los psicólogos compartieron cuáles son las 7 actividades que debes hacer con ellos para estimular la creatividad y que no es necesario contar con pantallas.

7 actividades para estimular la creatividad infantil

Modelar arcilla: es para niños de 4 a 6 años, y desarrolla motricidad fina, concentración y deja una pieza terminada que conservar. Podrás empezar con bolitas y serpientes

Pinturas con dedos sobre cartón: puedes usar pintura no tóxica y cartón; luego deja que tu hijo invente

Construcción de cajas de cartón: almacena todas las cajas de supermercados o tiendas virtuales y busca marcadores, cintas de papel para hacer una casa o lo que quieras

almacena todas las cajas de supermercados o tiendas virtuales y busca marcadores, cintas de papel para hacer una casa o lo que quieras Kit de cerámica con horneado: es ideal para niños de 7 a 9 años y viene con arcilla, herramientas, pinturas, barniz. Podrás hacer un plato decorativo, tacita o lo que quieras