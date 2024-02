¿Alguna vez te has preguntado qué deudas pueden llevar tu historial crediticio directamente al famoso Buró de Crédito? En la era digital del 2024, donde las transacciones financieras se realizan con un simple toque en la pantalla de tu dispositivo, es crucial entender qué acciones podrían afectar tu capacidad de obtener préstamo en el futuro.

¿Qué deudas te pueden mandar a buró de crédito en 2024?

Entre las deudas que pueden llevarte directo al Buró de Crédito se encuentran una variedad de compromisos financieros. Desde adeudos en servicios cotidianos como el teléfono, la televisión, adeudos con tarjetas bancarias, hasta obligaciones fiscales con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), todas estas pueden impactar negativamente en tu historial crediticio si no se manejan correctamente.

Pero, ¿es posible salir del Buró una vez que has sido registrado? La respuesta no es tan simple como uno podría desear. Según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), el tiempo que una deuda permanece en tu historial depende del monto adeudado. Por ejemplo, deudas menores o iguales a 25 UDIS se eliminan después de un año, mientras que aquellas mayores a 1000 UDIS requieren hasta seis años para ser eliminadas, siempre y cuando no haya procesos judiciales o fraudes asociados.

Por su parte, el Buró de Crédito establece que tu historial crediticio permanece en su base de datos durante 72 meses después de la fecha de liquidación de la deuda. Esto significa que incluso después de haber saldado tu deuda, podrías seguir afectado por ella durante varios años.

Tómalo en cuenta:

Entonces, ¿qué significa todo esto para ti como consumidor en el 2024? La responsabilidad financiera es más importante que nunca. El manejo adecuado de tus finanzas personales y el cumplimiento puntual de tus compromisos son cruciales para evitar consecuencias negativas en tu historial.

Además, es esencial entender los términos y condiciones de cualquier acuerdo financiero en el que te involucres y buscar ayuda profesional si te encuentras en dificultades para cumplir con tus obligaciones.

