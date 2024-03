¿Qué es el Día Cero? Otoniel Martínez nos lo revela

Otoniel Martínez se reta a vivir sin agua, así es reality ‘Día Cero’ [VIDEO] Nos enlazamos en vivo con el periodista Otoniel Martínez, quien nos explica detalladamente de qué se trata el reality ‘Día Cero’.

La tarde de este jueves nos enlazamos con el periodista Otoniel Martínez, quien nos habló en exclusiva para Ventaneando sobre el nuevo reality show llamado “Día Cero”, el cual tiene como objetivo crear conciencia sobre la falta de agua y sobre cómo sobrevivir durante cinco días sin este vital líquido.

¿Qué dijo Otoniel Martínez?

Otoniel Martínez nos contó sobre este nuevo proyecto llamado “Día Cero”. “Bienvenidos a esta que va a ser mi casa, la casa del Día Cero. Una casa que no tiene agua y se los voy a comprobar. Voy a tener invitados porque voy a estar encerrado pero las puertas van a estar abiertas, el único requisito es que no me traigan agua”.

“A las 12 del día de hoy se cerraron las llaves, vean. Esto es la cocina, no tengo ni una gota. El refrigerador no tiene agua para tomar; es más, les voy a mostrar el congelador para que vean que no me dejaron ni siquiera hielos”, recalcó.

¿Cómo le hará si no tiene agua en el baño?

“Ahora los voy a llevar al baño que eso es lo que realmente me preocupa, necesito ideas, la regadera tampoco tiene agua, entonces necesito ideas”, agregó y recalcó que “me dejaron un bote de basura con una bolsa de plástico, pero yo estoy pidiendo ideas en este reality y lo que me han dicho es que yo tendría que hacer en la bolsa para amarrarla e irla almacenando”.

Respecto a cómo le hará para orinar, Otoniel Martínez señaló: “me están dando opciones, o llenar botellitas o irme a la regadera, pero ustedes saben que el 1 huele”.

¿Cómo estará al pendiente de su salud? Sobre cómo va a monitorear su estado de salud, Otoniel Martínez reveló que en la casa del “Día Cero” encontró “cosas que son importantísimas para que yo, de manera personal, esté monitoreando mi salud. Es un oxímetro, pero además tengo este aparatillo para poder medirme la glucosa y la presión”.

“En un ratito yo tengo las consultas de los médicos, me va a acompañar un médico internista, también una doctora especialista en metabolismo para saber qué va a pasar con mi cuerpo y cómo evitar un colapso porque también puede ocurrir, una psicóloga que también me va a ayudar a poder calmar la mente porque, entre otras cosas, yo también me tuve que documentar antes de someterme al “Día Cero”, agregó.

“Lo que yo leía es que hay órganos que pueden estar en riesgo cuando no consumimos agua; el cerebro es el primero, un dolorsito de cabeza puede ser indicio. Yo puedo monitorear con esto, sí, pero al ratito me entregan los primeros resultados a los que ya nos sometimos para saber cómo está reaccionando mi cuerpo. Además, ellos me están viendo por este circuito cerrado y cuando vean algo raro, inmediatamente intervienen y si es necesario parar este experimento periodístico, pues lo tendremos que hacer”.

¿De dónde surgió el “Día Cero”?

“El próximo 26 de junio el Valle de México se va a quedar sin agua si seguimos como estamos. Entonces, platicando con el equipo, la única forma de entender el verdadero problema que es estar sin ella es experimentándolo. Yo les hablaba de documentar cómo es la vida sin agua, pero la producción dijo: ‘Claro, pero tenemos que comprobarle a la gente que realmente no tienes acceso a ella’, entonces salió este reality que trata de 120 horas sometido a una vida sin agua”, finalizó.

