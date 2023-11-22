¿Qué es el síndrome 22q11 y cuáles son los síntomas?

El 22 de noviembre se conmemora el Día Internacional del Síndrome 22q11, también conocido como “DiGeorge”, “Velocardiofacial”, “Shprintzen” o “Cayler”, pero ¿sabes qué es y cuáles son sus síntomas? Aquí te lo decimos.

¿Qué es el síndrome 22q11?

Al síndrome 22q11 también se le conoce como síndrome de deleción del cromosoma 22q11.2, el cual es un trastorno causado por la falta de una pequeña parte del cromosoma 22. Dicha deleción provoca el desarrollo insuficiente de diversos sistemas del cuerpo y repercute en la calidad de vida de las personas que lo padecen.

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En la mayoría de casos esto produce una mutación genética que tiene lugar al principio del embarazo. De acuerdo con el portal KidsHealth, la parte faltante en el ADN del cromosoma 22 altera la manera en la que se desarrolla el cuerpo.

El término “síndrome de deleción del cromosoma 22q11.2” abarca diferentes términos como los mencionados anteriormente, mismos que tienen la misma causa genética, aunque sus características varían un poco, todo depende del tipo y la gravedad, así como los sistemas del cuerpo que se vean afectados.

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¿Cuáles son los síntomas del síndrome 22q11? Los síntomas más comunes asociados con el síndrome 22q11 son:

Problemas cardíacos

Mala circulación (piel azulada)

Infecciones frecuentes

Retrasos en el aprendizaje

Deformidades en los dientes

Bajos niveles de calcio en la sangre

Malformaciones en el paladar

Problemas para hablar

Problemas auditivos

Posición inusual de orejas, nariz, ojos, boca y mandíbula

Crecimiento lento

Columna vertebral desviada

Crisis convulsiva

Poco tono muscular

Problemas respiratorios

Problemas de conducta

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Algunos signos y síntomas pueden ser evidentes al momento del nacimiento, pero es probable que otros sean visibles durante la lactancia o a edad temprana.

¿Cómo detectar el síndrome 22q11?

Este padecimiento se diagnostica a través de diversas pruebas genéticas, pero es muy probable que los médicos sospechen de los síntomas cuando el bebé nace. Cabe mencionar que este síndrome también se hereda de padres a hijos y en algunos casos se puede detectar hasta la vida adulta.

