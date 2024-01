¿Qué es el síndrome de Sjögren, enfermedad que padece ‘La Chupitos’?

Liliana Arriaga, mejor conocida dentro del medio del espectáculo como ‘La Chupitos’, ha estado un tanto alejada de los escenarios y los reflectores debido a que le fue diagnosticada una rara enfermedad (síndrome de Sjögren), misma que le impide llorar y la obliga a utilizar saliva artificial.

¿Qué dijo ‘La Chupitos’?

Durante una entrevista para el canal de YouTube llamado “delarosatv”, la actriz y comediante confesó que hace unos meses fue diagnosticada con el síndrome de Sjögren y reveló que todavía sigue sin entender al 100 por ciento dicha enfermedad, incluso, no sabía que existía.

“Quiero mucha salud, porque después les voy a compartir que la vida me sorprendió con una enfermedad que ni conozco y como todavía no sé bien, se los voy a compartir, pero estamos bien, me está afectando mis glándulas salivales y lagrimales, o sea como si me estuviera secando por dentro, no sé mucho y no quiero verme ignorante, pero deja que me diga mi doctora, la especialista que me está atendiendo porque a lo mejor muchas personas que están pasando por lo mismo y ni lo saben, pero ya estoy en tratamiento, le voy a echar muchas ganas. Ya tengo que usar saliva artificial, ya no puedo llorar, se llama, si mal no recuerdo síndrome de Sjögren”, declaró la actriz.

¿Qué es el síndrome de Sjögren?

De acuerdo con Mayo Clinic, el síndrome de Sjögren es un trastorno del sistema inmunitario que se identifica por sus dos síntomas más frecuentes: ojos y boca secos.

“Esta afección suele acompañar otros trastornos del sistema inmunitario como la artritis reumatoide y el lupus. Por lo general, el síndrome de Sjögren afecta primero a las membranas mucosas y las glándulas que producen humedad en los ojos y la boca, lo que da como resultado menos lágrimas y saliva”, versa el portal.

De igual forma, señala que esta extraña enfermedad puede aparecer a cualquier edad, pero al momento del diagnóstico la mayoría de personas son mayores de 40 años y se presenta con más frecuencia en mujeres.

¿Cuáles son los síntomas? Los principales síntomas del síndrome de Sjögren son:

Ojos secos : Es probable que ardan los ojos, piquen y se tenga la sensación de tener arena dentro.

: Es probable que ardan los ojos, piquen y se tenga la sensación de tener arena dentro. Sequedad bucal: Es común que existe carencia de saliva y se tenga la sensación de tener algodón en la boca, así como dificultar a la hora de hablar o tragar.

Sin embargo, no son los únicos síntomas, también están: dolor articular, hinchazón y rigidez; inflamación de las glándulas salivales (principalmente las que están en mandíbula y delante de las orejas); erupciones cutáneas o piel reseca, sequedad vaginal; tos seca constante, fatiga prolongada.