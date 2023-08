Esto debes hacer si se cayó la placa de tu auto

No contar con esto puede ser un problema y desde ahí, vale la pena saber cómo actuar ante determinadas circunstancias. Dicho eso, vamos a contarte qué debes hacer si se te cayó la placa de tu auto.

Si no cuentas con este elemento estás en problemas y desde ya, lo más aconsejable es no circular. La explicación a esto, pasa porque las autoridades policiales pueden detener tu marcha si no cuentas con tu placa, pues es un elemento fundamental en tu coche. Ahora bien, desde esa premisa lo mejor es no salir a la calle.

¿Qué hacer si se te cayó la placa de tu auto?

En caso que la hayas perdido en Ciudad de México, deberías darla de baja lo antes posible, pues con eso inhabilitas datos que pueden ser perjudiciales. Para ello, es necesario levantar un Acta Circunstanciada ante Juzgado Cívico en caso de extravío de placas en CDMX o una Denuncia ante la Fiscalía de Investigación Territorial (antes MP) si es que se trata de robo.

Cuando ya tengas este documento, se procede a realizar el pago de $511, presentar INE, placas, el Acta correspondiente y pagar los adeudos de tenencia (si es el caso). Todo se realiza en los Módulos de Control Vehicular de la CDMX.

Luego, el sistema de información debe actualizarse para que no exista problema alguno al circular o vender el coche. Eso sí, es importante guardar todos los documentos que te sean entregados para comprobar la legalidad del proceso.

Y, finalmente es valioso tramitar el alta de otras placas para tener nuevas láminas. Digamos que, sería como un reinicio en la base de datos para comenzar con nueva matrícula y demás información ligada a ellas.