¿Qué efectos va a tener en la Tierra la mancha en el Sol?

🚨ATENÇÃO: NASA identifica mancha solar perigosa quatro vezes maior que a Terra. Pontos pretos no Sol podem representar explosões com a força de cerca de 3 milhões de bombas atômicas.



Os cientistas afirmaram que o fenômeno pode ser visto com a ajuda de óculos que bloqueiam os… pic.twitter.com/7gX6mK5HT0