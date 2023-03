¿Quién es Aldo Rendón, el estilista que se burló de Guillermo del Toro?

Guillermo del Toro hizo historia en el cine tras ganar el Oscar por Mejor película animada, por lo que mexicanos y muchos fans del séptimo arte en todo el mundo lo celebraron.

¿Cuál fue el comentario de Aldo Rendón sobre Guillermo del Toro?

Sin embargo, no faltó quien hiciera comentarios desafortunados, tal es el caso del famoso estilista Aldo Rendón, quien publicó un meme en sus redes sociales, donde hizo referencia a que Guillermo del Toro había ganado el Oscar con el mensaje “Ya ganó The Whale”, comparando al cineasta con el protagonista de la película que interpretó Brendan Fraser.

Inmediatamente, las críticas le llegaron al artista, quien no tuvo de otra que salir a ofrecer disculpas por su error. “Me saqué mucho de pe.., que no lo voy a repetir, yo ya no lo voy a decir, porque aprendo de mis errores, porque hoy en día así se debe de ser, así es la gente, así les gustas que seas ahora, hipócritamente correcto”.

“Después del desmadre que se armó por mi mal chiste, acepto mi error, no lo hago de manera personal, pero ayer si se ofendió mucha gente”, añadió.

Y cerró: “Aunque me duele, este es el último video que hago criticando un red carpet porque no voy a cambiar mi forma de ser para complacer a la gente que se ofende a lo wey, no voy a entrar a ese tren del ma.., de que no puedes decir nada por qué se ofenden”.

Cabe mencionar que tras lo sucedido, el estilista privatizó sus redes sociales con el fin de evitar que lo sigan agrediendo. Guillermo del Toro, por su parte, no se ha expresado hasta el momento.