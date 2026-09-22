5 datos curiosos de Enrique de la Madrid, conductor de '¿Quién quiere ser millonario?’

Sony Pictures Television y TV Azteca hacen alianza para presentar el nuevo programa de concursos '¿Quién quiere ser millonario?', el cual tendrá la conducción estelar de Enrique de la Madrid a quien podremos ver por la pantalla de Azteca UNO el próximo domingo 27 de septiembre en el gran estreno.

Enrique de la Madrid es un profesionista que viene a romper todos los paradigmas de la conducción y demostrar que cuando se quiere incursionar en algo, no importan los obstáculos, te contamos un poco más de él.

5 datos que quizá no sabías de Enrique de la Madrid

1. No es la primera vez que incursiona en la pantalla chica: El conductor ya había formado parte de TV Azteca en el programa semanal "Ahora / Futuro; México y el Mundo" transmitido por ADN40; sin embargo, esta es la primera vez que estará en un programa de entretenimiento por la señal de Azteca UNO.

2. Antes de llegar a la pantalla: Enrique de la Madrid tiene una gran trayectoria en la política, fue Diputado Federal y también Secretario de Turismo desde el 2015 hasta el 2018.

3. Impresionante grado de estudios: No hay duda de que Enrique de la Madrid es un hombre sumamente preparado, es egresado de la UNAM en la licenciatura de Derecho, además de contar con una maestría en Administración Pública en la universidad de Harvard.

4. Vida personal: El conductor de '¿Quién quiere ser millonario?', nació el 1 de octubre de 1962, por lo que actualmente tiene 63 años. Enrique de la Madrid esta casado Isabel Prieto desde 1990, se conocieron en un curso de verano de la Universidad de Harvard después de culminar sus estudios universitarios. De su matrimonio procrearon a tres hijos: Luis Javier, Pablo y María.

5. Tiene un podcast llamado En Blanco y Negro: Enrique de la Madris tiene un podcast donde comparte entrevistas y análisis sobre la actualidad de México, en este proyecto tiene a varios invitados especialistas de distintos ámbitos para dar su opinión sobre temas sociales, políticos y económicos. Actualmente, cuenta con más de 100 episodios los cuales pueden disfrutarse a través de YouTube y Spotify.

Cuándo se estrena '¿Quién Quiere Ser Millonario?'

El nuevo programa que estará bajo la conducción de Miguel de la Madrid llegará a las pantallas mexicanas el próximo domingo 27 de septiembre a través de la señal abierta de Azteca Uno, “¿Quién quiere ser millonario?” dará inicio en punto de las 5:00 pm.