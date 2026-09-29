Detrás de cámaras de '¿Quién Quiere Ser Millonario?’ y la experiencia de Kristal Silva con Enrique Sámano
El pasado domingo se estrenó el programa '¿Quién Quiere Ser Millonario?’ y así fue todo lo que pasó detrás de cámaras. ¡No te lo pierdas!
Enrique Sámano fue el primer participante en jugar '¿Quién Quiere Ser Millonario?’ con el acompañamiento y ayuda de Kristal Silva. Dale play y mira todo lo que pasa detrás de cámaras y entre grabaciones, además Enrique nos contó cómo fue su experiencia al jugar por miles de pesos.