Así se preparó Enrique de la Madrid para el gran estreno de '¿Quién Quiere Ser Millonario?’

Acompañamos a Enrique de la Madrid mientras se preparaba para el gran estreno de '¿Quién Quiere Ser Millonario?’ y reveló cómo es que se prepara física y mentalmente para este nuevo reto en su vida. El conductor nos habló sobre qué haría él, si fuese el ganador de un millón de pesos, que cambiaría en su vida y por qué.