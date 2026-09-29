Así se preparó Enrique de la Madrid para el gran estreno de '¿Quién Quiere Ser Millonario?’
Enrique de la Madrid, conductor de '¿Quién Quiere Ser Millonario?’ nos habló sobre cómo se prepara para empezar las grabaciones del programa.
Acompañamos a Enrique de la Madrid mientras se preparaba para el gran estreno de '¿Quién Quiere Ser Millonario?’ y reveló cómo es que se prepara física y mentalmente para este nuevo reto en su vida. El conductor nos habló sobre qué haría él, si fuese el ganador de un millón de pesos, que cambiaría en su vida y por qué.