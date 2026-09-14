Enrique de la Madrid conductor de "¿Quién Quiere Ser Millonario?” revela cómo fue su preparación para este nuevo proyecto
El conductor, Enrique de la Madrid, platica sin filtros que conoció nuevas habilidades en sí mismo en este proyecto.
Enrique de la Madrid se preparó muchísimo para este nuevo proyecto de TV Azteca y nos habla sobre todo lo que pasó dentro de las grabaciones, desde momentos divertidos, de tensión y también de empatía. Además revela que se llevó una gran sorpresa al descubrir que tiene habilidades que él no había descubierto en sí mismo, es por eso que para él ha sido un reto más en la vida.