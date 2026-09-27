¿Quién Quiere Ser Millonario? | Gran estreno con Enrique Sámano y Kristal Silva

Enrique Sámano, médico, llegó a '¿Quién Quiere Ser Millonario?’ apadrinado por la conductora y Reina de Belleza Kristal Silva. ¡Mira el gran estreno del programa! Conoce la dinámica y juega con nosotros. Enrique Sámano quiere acumular dinero en el programa para poder pagar algunas deudas, pero también para viajar y retomar su jubilación, la cual atrasó por problemas familiares.