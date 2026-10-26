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¿Quién Quiere Ser Millonario?: Juanita y Estefanía lo dan todo por un jugoso premio

¡Revive el programa completo de "¿Quién Quiere Ser Millonario?”! Un jugoso premio en juego, puso a pensar a nuestros participantes.

Juanita conquistó la primera zona de seguridad en "¿Quién Quiere Ser Millonario?” junto a Arturo López Gavito, ella nos contó su sueño, quiere comprar una casa o un terreno para tener algo propio. En nuestra segunda parte del programa, Estefanía llegó acompañada de la actriz Lupita Sandoval, con quien hizo una increíble dupla para sumar miles de pesos.

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