Ricardo García y Raúl Sánchez se llevan un increíble premio en "¿Quién Quiere Ser Millonario?”
Ricardo García y Raúl Sánchez llegaron con un sueño y es poder ganar "¿Quién Quiere Ser Millonario?” para cumplir un propósito personal, sumamente importante.
Ricardo García, químico farmacéutico llegó acompañado de su padrino Ricardo Casares para jugar con todo en "¿Quién Quiere Ser Millonario?”. En el segundo bloque disfrutamos de un espectacular juego de Raúl Sánchez en compañía de la actriz Fabiola Campomanes. ¡Dale play y disfruta del programa completo!