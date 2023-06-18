¿Quién es el eliminado de MasterChef Celebrity 2023 hoy 18 de junio?

En el emocionante episodio de este domingo en MasterChef Celebrity, los participantes se enfrentarán a un desafío culinario que dejará a todos con la boca abierta.

Los platos presentados tendrán que ser exquisitos y reflejar la pasión de los concursantes por la gastronomía. Sin embargo, los jueces deberán tomar una difícil decisión y elegir al próximo eliminado de la competencia.

¿Quién es el sexto eliminado de MasterChef Celebrity 2023?

Cada domingo, los jueces son más exigentes en la preparación de los platillos con los famosos, por lo que uno de ellos será el próximo eliminado de MasterChef Celebrity 2023 ¿Estás listo para conocer quién se unirá a la lista de los eliminados junto a Alejandro Lukini, Pedro Prieto, Poncho de Nigris, Gabriela Goldsmith y el más reciente, el Padre José de Jesús Aguilar?

Esta noche en la cocina más famosa de México, tendremos un episodio lleno de sorpresas y emociones intensas, ya que la competencia se vuelve más reñida que nunca y todos están en riesgo.

La suerte no estuvo con Jimena Longoria, ya que tuvo varios platillos que fueron un completo desastre, por eso los jueces tomaron la decisión de sacarla de MasterChef Celebrity 2023.

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¿Cómo fue la despedida del sexto eliminado?

Sin duda alguna, el competidor eliminado dejará un vacío en la competencia y se despedirá con gran tristeza de sus compañeros, pero todo esto es parte de la competencia y lo van a despedir de la mejor forma.

Me cambió la vida, estoy súper contenta, duré lo que tenía que durar. Siento que en algún momento mi hijo va a estar muy orgullosa de lo que logré…

¿Cuándo y dónde ver MasterChef Celebrity?

No te pierdas MasterChef Celebrity 2023 todos los domingos, en punto de las 20:00 horas por la señal de Azteca UNO y a través de la App TV Azteca EN VIVO.

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