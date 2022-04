Acusan de racismo a Coachella por Grupo Firme: ¿Qué pasó?

El Festival Coachella generó gran expectativa luego de que se diera a conocer que Grupo Firme y la Banda MS participarían en el festival más importante del mundo, pero eso no era todo, ya que las dos agrupaciones se presentarían en el escenario principal.

Sin embargo, fanáticos de Grupo Forme se quedaron con las ganas de ver a la agrupación conformada por Eduin Caz, Joaquín Ruíz, Johnny Caz, AB Luna, Dylan, Christian Téllez y Fito, en la transmisión vía streaming, ya que la producción del Coachella decidió no transmitir la presentación de la banda mexicana y continuó con Carly Rae Jepsen, lo que desató la ira de los fanáticos de la agrupación, quienes acusaron al festival de “xenófobo y racista”.

Desde que se confirmó la participación de Grupo Firme en el festival de música más importante a nivel mundial, cientos de seguidores se mostraron felices y satisfechos de que la música regional estuviera presente de la mano de la agrupación liderada por Eduin Caz, que abarrotó el Foro Sol de la CDMX a lo largo de tres presentaciones y abrió dos fechas más.

Aunque las páginas oficiales del festival anunciaron la presentación de Grupo Firme de 19:10 a 20 horas, en los horarios de su transmisión por YouTube no figuraba la agrupación de regional mexicano, lo que desató un sinfín de críticas y muchos comenzaron a preguntarse el motivo de su ausencia.

Del mismo modo, fanáticos de la cantante brasileña Anitta no pararon de enviar mensajes de que ya no aguantaban la espera por verla en el escenario, así como de Grupo Firme, quienes saltarían al escenario principal del festival durante su primer día.

“¿Qué está pasando?, ya pasó Grupo Firme”, “No van a transmitir a Grupo Firme, se me hace una falta de respeto”, “Coachella es racista, si no transmiten a Grupo Firme”, “Coachella no transmite a Grupo Firme, es fobia latina” fueron tan solo algunos de los comentarios que inundaron las redes sociales, principalmente en Twitter.

Tras varios minutos de comerciales, la transmisión continuó y, ni Grupo Firme, ni la cantante brasileña, figuraron en la transmisión, pues la organización del Coachella decidió saltárselos y continuar con la presentación de Carly Rae Jepsen.

Sin embargo, la molestia por la censura del festival con la agrupación mexicana y la cantante latina no solo se hizo presente entre los fanáticos, pues el productor musical y cantautor estadounidense Ricky Reed también mostró su inconformidad.

“Me uno al enojo de todas las voces que en coro hablan sobre Coachella por no transmitir el set de Grupo Firme! Leyendas”, publicó en su cuenta de Twitter.