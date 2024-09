¿Por qué llegamos tarde? La psicología explica las causas

Todos hemos experimentado la frustración de esperar a alguien que llega tarde. Pero, ¿alguna vez nos hemos preguntado por qué nosotros mismos llegamos tarde? La puntualidad, o la falta de ella, tiene raíces más profundas de lo que podríamos imaginar y aquí te explicamos qué dice la psicología al respecto.

Lo que la psicología dice sobre llegar tarde

La psicología sugiere que llegar tarde, va más allá de la simple desorganización. Puede ser una forma sutil de comunicación. Cuando llegamos tarde, enviamos un mensaje, consciente o inconscientemente: “Mi tiempo es más valioso que el tuyo”, o algo similar. Este comportamiento puede revelar inseguridades profundas o incluso agresión pasiva.

Araceli ayudó a Matilde cuando la corrieron y le quitaron a sus hijos [VIDEO] Araceli fue vecina de Matilde mucho tiempo y es testigo de todas las injusticias que han cometido con ella por ser indocumentada, la ayudó y le dio asilo.

Te puede interesar: Las cualidades que llevan al éxito a una relación de pareja, según expertos

Algunas personas usan la tardanza como una forma de llamar la atención o de sentirse importantes. Otros la emplean como un mecanismo de defensa, evitando situaciones que les generan ansiedad. La procrastinación y la sobrestimación de nuestras capacidades también juegan un papel crucial.

Curiosamente, el autoengaño es otro factor. Podemos convencernos de que llegaremos a tiempo, ignorando evidencias que sugieren lo contrario. Este optimismo ilusorio nos lleva a subestimar constantemente el tiempo necesario para nuestras tareas.

¿La impuntualidad es negativa?

Por otra parte, aunque suele considerarse un mal hábito, la impuntualidad no siempre es negativa. En ocasiones, llegar tarde puede ser una forma en que nuestro inconsciente nos alerta sobre situaciones que nos generan incomodidad o que no nos benefician. Sin embargo, es importante no confundir estas señales con simples excusas para justificar la tardanza.

La verdadera clave está en reflexionar sobre el motivo detrás de nuestra impuntualidad. Preguntarnos "¿Por qué llegó tarde?” puede ayudarnos a descubrir aspectos importantes de nuestra vida emocional o personalidad. Tal vez estamos lidiando con demasiadas responsabilidades o, en el fondo, estamos evitando enfrentar ciertos aspectos de nosotros mismos.

Te puede interesar: ¿Por qué las mujeres se maquillan mucho? La psicología responde

Tomarse un momento para entender estas razones puede ser un paso valioso para mejorar nuestra relación con el tiempo y, sobre todo, con nosotros mismos. La impuntualidad, vista desde esta perspectiva, puede ser una oportunidad para el autoconocimiento y el crecimiento personal.