Receta: ¿Cómo preparar romeritos para Navidad?
Si te tocan los romeritos para Navidad y no sabes por dónde empezar, ¡llegaste al lugar correcto! Te compartimos la receta con ingredientes y pasos sencillos.
Desde tamales hasta pavo relleno, las opciones son variadas en el menú de las cenas navideñas. Sin embargo, un platillo que gusta mucho a las familias mexicanas y se ha convertido en tradición son los romeritos. Y por si acaso no sabes cómo preparar los famosos romeritos para Navidad, a continuación ¡te compartimos la receta!
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¿Qué necesitas para preparar romeritos para Navidad?
Para empezar con la preparación de los romeritos para Navidad, primero necesitas reunir todos los ingredientes y materiales que son:
- 2 tazas de mole rojo almendrado
- 4 tazas de caldo de pollo
- 1 kilogramo de romeritos limpios
- 200 gramos de polvo de camarón seco
- 4 huevos
- 2 tazas de aceite
- 6 nopales en bastones
- 4 papas en cubos y cocidas
- Sal al gusto
¿Cuáles son los pasos para preparar romeritos para Navidad?
- En una cacerola pon a hervir agua y agrega sal. Luego, añade los romeritos durante unos minutos hasta que se cocinen.
- Una vez listos, sácalos de la cacerola y mételos en un tazón con agua y hielo.
- Repite este mismo proceso para cocinar los nopales.
- Bate las claras de huevo a punto de turrón y agrega las yemas sin dejar de utilizar la batidora.
- Añade con cuidado el polvo de camarón en el recipiente con los huevos ya batidos.
- Coloca aceite en una sartén y espera a que se caliente. Procede a formar las tortitas utilizando 2 cucharas y metelas en el aceite para que se cocinen. La idea es que se doren de ambas caras.
- En cuanto las tortitas estén cocidas y fritas, sácalas del aceite y déjalas sobre papel absorbente.
- Coloca el mole dentro de un tazón y vierte 2 tazas de caldo. Enseguida, mezcla hasta lograr una pasta.
- Agrega una cucharada de aceite en una cacerola y sofríe la pasta de mole que hiciste. Luego, vierte lo que resta del caldo de pollo.
- Con una cucharada o pala de madera mueve la mezcla para disolver bien los grumos. Espera a que se cocine a fuego lento y logre espesarse otra vez.
- Agrega los nopales, los romeritos y las papas para mezclar cuidadosamente.
- Añade sal y espera a que se cocine todo por 25 minutos.
- Ya que los romeritos para Navidad estén listos, podrás servirlos junto a las tortitas de camarón en un plato.
Por último, considera que estos romeritos para Navidad están pensados para el consumo de 4 personas, por lo que, si tus invitados sobrepasan la cantidad, tendrás que hacer algunos ajustes.
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