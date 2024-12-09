Receta: ¿Cómo preparar romeritos para Navidad?

Desde tamales hasta pavo relleno, las opciones son variadas en el menú de las cenas navideñas. Sin embargo, un platillo que gusta mucho a las familias mexicanas y se ha convertido en tradición son los romeritos. Y por si acaso no sabes cómo preparar los famosos romeritos para Navidad, a continuación ¡te compartimos la receta!

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¿Qué necesitas para preparar romeritos para Navidad?

Para empezar con la preparación de los romeritos para Navidad, primero necesitas reunir todos los ingredientes y materiales que son:



2 tazas de mole rojo almendrado

4 tazas de caldo de pollo

1 kilogramo de romeritos limpios

200 gramos de polvo de camarón seco

4 huevos

2 tazas de aceite

6 nopales en bastones

4 papas en cubos y cocidas

Sal al gusto

¿Cuáles son los pasos para preparar romeritos para Navidad?

En una cacerola pon a hervir agua y agrega sal. Luego, añade los romeritos durante unos minutos hasta que se cocinen. Una vez listos, sácalos de la cacerola y mételos en un tazón con agua y hielo. Repite este mismo proceso para cocinar los nopales. Bate las claras de huevo a punto de turrón y agrega las yemas sin dejar de utilizar la batidora. Añade con cuidado el polvo de camarón en el recipiente con los huevos ya batidos. Coloca aceite en una sartén y espera a que se caliente. Procede a formar las tortitas utilizando 2 cucharas y metelas en el aceite para que se cocinen. La idea es que se doren de ambas caras. En cuanto las tortitas estén cocidas y fritas, sácalas del aceite y déjalas sobre papel absorbente. Coloca el mole dentro de un tazón y vierte 2 tazas de caldo. Enseguida, mezcla hasta lograr una pasta. Agrega una cucharada de aceite en una cacerola y sofríe la pasta de mole que hiciste. Luego, vierte lo que resta del caldo de pollo. Con una cucharada o pala de madera mueve la mezcla para disolver bien los grumos. Espera a que se cocine a fuego lento y logre espesarse otra vez. Agrega los nopales, los romeritos y las papas para mezclar cuidadosamente. Añade sal y espera a que se cocine todo por 25 minutos. Ya que los romeritos para Navidad estén listos, podrás servirlos junto a las tortitas de camarón en un plato.

Por último, considera que estos romeritos para Navidad están pensados para el consumo de 4 personas, por lo que, si tus invitados sobrepasan la cantidad, tendrás que hacer algunos ajustes.

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