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Receta: ¿Cómo preparar romeritos para Navidad?

Si te tocan los romeritos para Navidad y no sabes por dónde empezar, ¡llegaste al lugar correcto! Te compartimos la receta con ingredientes y pasos sencillos.

Romeritos Receta
|Crédito: ChatGPT y DALL·E de OpenAI

Escrito por: Allyson Torres | Marktube

Desde tamales hasta pavo relleno, las opciones son variadas en el menú de las cenas navideñas. Sin embargo, un platillo que gusta mucho a las familias mexicanas y se ha convertido en tradición son los romeritos. Y por si acaso no sabes cómo preparar los famosos romeritos para Navidad, a continuación ¡te compartimos la receta!

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¿Qué necesitas para preparar romeritos para Navidad?

Para empezar con la preparación de los romeritos para Navidad, primero necesitas reunir todos los ingredientes y materiales que son:

  • 2 tazas de mole rojo almendrado
  • 4 tazas de caldo de pollo
  • 1 kilogramo de romeritos limpios
  • 200 gramos de polvo de camarón seco
  • 4 huevos
  • 2 tazas de aceite
  • 6 nopales en bastones
  • 4 papas en cubos y cocidas
  • Sal al gusto

¿Cuáles son los pasos para preparar romeritos para Navidad?

  1. En una cacerola pon a hervir agua y agrega sal. Luego, añade los romeritos durante unos minutos hasta que se cocinen.
  2. Una vez listos, sácalos de la cacerola y mételos en un tazón con agua y hielo. 
  3. Repite este mismo proceso para cocinar los nopales.
  4. Bate las claras de huevo a punto de turrón y agrega las yemas sin dejar de utilizar la batidora.
  5. Añade con cuidado el polvo de camarón en el recipiente con los huevos ya batidos.
  6. Coloca aceite en una sartén y espera a que se caliente. Procede a formar las tortitas utilizando 2 cucharas y metelas en el aceite para que se cocinen. La idea es que se doren de ambas caras.
  7. En cuanto las tortitas estén cocidas y fritas, sácalas del aceite y déjalas sobre papel absorbente.
  8. Coloca el mole dentro de un tazón y vierte 2 tazas de caldo. Enseguida, mezcla hasta lograr una pasta. 
  9. Agrega una cucharada de aceite en una cacerola y sofríe la pasta de mole que hiciste. Luego, vierte lo que resta del caldo de pollo.
  10. Con una cucharada o pala de madera mueve la mezcla para disolver bien los grumos. Espera a que se cocine a fuego lento y logre espesarse otra vez.
  11. Agrega los nopales, los romeritos y las papas para mezclar cuidadosamente.
  12. Añade sal y espera a que se cocine todo por 25 minutos. 
  13. Ya que los romeritos para Navidad estén listos, podrás servirlos junto a las tortitas de camarón en un plato. 

Por último, considera que estos romeritos para Navidad están pensados para el consumo de 4 personas, por lo que, si tus invitados sobrepasan la cantidad, tendrás que hacer algunos ajustes.

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