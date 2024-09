Así puedes reconocer a un hombre en quien no puedes confiar

La desconfianza es entendible dentro de ciertas circunstancias pues claro, uno no conoce a todas las personas y no se puede presuponer que todo el mundo destila bondad y buenos valores. Ahora bien, así cómo suceden esas cosas, también un hecho que hay maneras de identificar instancias que pueden sumar mucho, así que aquí profundizaremos sobre la manera en que puedes reconocer a un hombre en quién no puedes confiar.

Empecemos destacando que la psicología trae las conclusiones para el caso. Digamos que la personalidad y las acciones de una persona van dictaminando las características de un ser humano. Expresemos a su vez que las historias de alguien a lo largo de su vida van definiendo estas instancias, también el día a día y el grado de preservación de la salud mental como la expresión de las emociones contribuye fuertemente.

¿Cómo puedes reconocer a un hombre en quién no puedes confiar?

La actitud manipuladora claramente es una instancia crucial. Con esto nos referimos a lo que es recurrir a técnicas como el gaslighting, el mismo con el que siempre se pretende tener la razón en todo. Desde esta instancia se va desarrollando una manipulación psicológica que termina de impactar fuertemente y claramente que para mal con la salud mental.

Los comportamientos pasivo-agresivos son otro elemento a considerar. Esto refiere a una personalidad pasivo-agresiva que termina por generar desconfianza y que por lo general tiende a expresar el lado más negativo de forma indirecta y traducirse en una actitud inentendible en la otra persona que padece las consecuencias de esta actitud tan poco constructiva y nada bueno.

Un hombre que desarrolla críticas constantes no es para confiar. Aquí presta atención al nivel de los comentarios, también escucha cómo y por cuánto tiempo expresa su opinión de forma negativa hacia todo lo que tiene a su alrededor. La conducta que nos convoca acarrea consecuencias poco agradables para el cuidado de la salud mental.