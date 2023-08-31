Regístrate en D-BUT-FC y lucha por cumplir tu sueño

Alrededor del mundo y en México, millones de jóvenes tienen el sueño de ser futbolistas profesionales, situación que muy pocos pueden lograr. Sin embargo, TV Azteca, TV Azteca Deportes y el Mazatlán FC, le han abierto la puerta a los nuevos talentos del futbol mexicano.

Todo esto va a ser posible por medio del reality deportivo D-BUT FC, donde los nuevos talentos del futbol mexicano podrán poner a prueba sus habilidades.

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¿De dónde salió la idea de D-BUT FC?

Hace unas semanas, se volvió viral una foto que había sido colocada en las taquillas del estadio de Mazatlán FC, la cual fue compartida por medio de las redes sociales de Ricardo B. Salinas Pliego, quien junto con Benjamín Salinas Sada, Presidente de TV Azteca, confirmaron que están en busca de jóvenes ‘con ganas de ganar’ para el equipo sinaloense.

La convocatoria ha ido tomando mucha fuerza en las redes sociales, el único requisito es cumplir con la filosofía y meta de la propuesta: ‘Se buscan jugadores con ganas de ganar’.

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El reality D-BUT FC es una realidad, pues ha tenido una gran respuesta por parte de las jóvenes promesas, todo gracias al poder de convocatoria que tienen en todo el país TV Azteca, TV Azteca Deportes y el Mazatlán FC.

El objetivo es muy claro, encontrar a la nueva promesa del futbol mexicano, situación que va a ser toda una aventura, gracias a la experiencia de TV Azteca en realities deportivos, pues los dos más importantes que se han producido en México son: Exatlón y Survivor.

Sin duda, es tu oportunidad para demostrar tu talento dentro de las canchas, no te quedes fuera.

