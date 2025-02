“Oren por mí”: Renata del Castillo fue hospitalizada por posible trombosis

Este jueves 20 de febrero del 2025, la actriz mexicana Renata del Castillo encendió nuevamente las alarmas al revelar que se encontraba en el hospital ante las sospechas de que pudiera sufrir una trombosis.

Es importante recordar que, en febrero del 2023, Renata dio a conocer que le habían detectado un tumor en la columna luego de que el cáncer cérvicouterino que padecía previamente, hiciera metástasis y se extendiera a otras partes de su cuerpo.

Posteriormente, en 2024, la actriz tomó la decisión de dejar de someterse al trámite de quimioterapias debido a que le estaban provocando graves afectaciones que casi la llevaban a perder la vida y también reveló que había sido desahuciada ; es decir, se habían perdido las esperanzas de curación, ya que su tipo de cáncer era terminal.

¿Renata del Castillo fue hospitalizada por posible trombosis?

Ahora, durante la tarde de este 20 de febrero de 2025, la intérprete compartió en su cuenta oficial de Instagram una historia donde reveló que se encontraba hospitalizada. De acuerdo con lo que explicó, acudió a urgencias tras sentir un dolor en los omóplatos (uno de los huesos triangulares de la parte de atrás del hombro) el cual se extendió hasta su brazo: “Vine al hospital porque traigo un dolor que es super intenso en los omoplatos, pero ya se pasó a mi brazo”.

Según sus declaraciones, fue su oncóloga la que le pidió que asistiera al hospital: “Mi oncóloga me dijo que me viniera al hospital, que por la inmunoterapia, que por fin ya la pude recibir el martes, me dice que puede ser una trombosis”, contó y además pidió que oren por su salud: “Me van a hacer todos los análisis, pidiendo a Dios que todo salga bien, oren por mí”.

