Ricardo Montaner anuncia su retiro temporal de la música: “No he parado nunca”

¿Por qué se retirará temporalmente Ricardo Montaner?

Delante de más de 10 mil fans que se dieron cita en su más reciente concierto, Ricardo Montaner dijo que “estoy de gira desde hace más de 30 años, no he parado ni un solo año, no he parado nunca y creo que ya es hora de que me dedique a escribir, a grabar, a sembrar flores, a abrazar a mis nietos, verlos crecer y a no perderme nada”.