Ricardo Pérez se defiende de críticas por la diferencia de edad con Susana Zabaleta

Tal parece que el romance entre Ricardo Pérez, de “La Cotorrrisa” y Susana Zabaleta, marcha viento en popa, esto a pesar de las críticas que han recibido por la diferencia de edades que existe entre uno y otro.

¿Cómo se conocieron Ricardo Pérez y Susana Zabaleta? El flechazo entre el comediante y la cantante, fue durante un reality show de comida, donde ambos compartieron mesa y momentos sumamente agradables al lado de Slobotzky y Eduardo Videgaray.

¿Ricardo Pérez tiene una cobija con la imagen de Susana Zabaleta?

Tal como la cobija que presumió Ricardo Pérez cuando Zabaleta, Videgaray y Slobo fueron a comer a su casa, el comediante sorprendió a propios y a extraños al mostrar que tiene un cobertor con el rostro de la cantante.

El comediante compartió un video en redes sociales, donde presumió la cobija que tiene en su cuarto con la foto de Susana Zabaleta, pero también mostró la reacción de la actriz al verla.

¿Cuántos años le lleva Susana Zabaleta a Ricardo Pérez?

Como mencionamos al principio, la relación entre ambos ha generado una gran controversia, sobre todo en redes sociales por la diferencia de edades que existe entre ambas celebridades, 30 para ser exactos, ya que Susana Zabaleta tiene 59 años y Ricardo Pérez 29.

¿Qué dijo Ricardo Pérez sobre las críticas?

Al parecer, la diferencia de edades no es algo que les importe a ambos, pues se les ha visto felices y muy enamorados. Sin embargo, Ricardo Pérez así se defendió de las críticas durante un encuentro con los medios.

“De repente es molesto que tanta gente le quiera rascar o etiquetar algo que yo no acostumbro a hacer público… lo ignoro, obviamente me llegan mil y un cosas, mi familia también me pregunta cosas…”, respondió.

Así mismo, Ricardo Pérez reveló que lo que más le gusta de Susana Zabaleta es su personalidad, porque puede estar platicando con ella durante horas y para él es como si fueran segundos, por lo bien que se la pasan.

“(Susana) es una persona sumamente inteligente, talentosa e interesante, es alguien con quien me podría sentar a platicar horas y se me pasan como si fueran segundos”, agregó.

