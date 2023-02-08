Uno de los periodistas más prestigiosos de la actualidad en nuestro país es Roberto Ruiz, quien este martes fue invitado por Carlos ‘Chicken’ Muñoz en una emisión más de ‘De lo que UNO se Entera'.

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Nuestro compañero nos reveló algunos de los detalles que han marcado su vida a lo largo de toda su trayectoria profesional, empezando por algunos momentos claves en su juventud.

En la universidad dije: ‘No me la voy a jugar’, yo trabajaba ya, me salí de mi casa muy chavo, 15-16 años, por desmadroso, porque yo dije: ‘Me quiero independizar, yo me voy, me voy a juntar con dos amigos y montamos un depa’, totalmente como buen norteño: ‘Te voy a prestar tu colchón, usted se rasca y quiero mi colchón de regreso’. En Guadalajara hay una que se llama la 5 de febrero, que es como la colonia Doctores aquí, autopartes y vendes, le hicimos de todo, hasta ‘Barney’ fui de un restaurante de mariscos

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¿Cuál fue el accidente que tuvo Roberto Ruiz en su trabajo? Durante su juventud, Roberto Ruiz tuvo un accidente en donde lo atropellaron cuando tenía el disfraz de una botarga en Guadalajara.





Estaba yo de garrotero, un día me pongo la botarga y me atropellaron estando de ‘Barney’. Ese día no fue a trabajar ‘Barney’ al restaurante de mariscos donde yo trabajaba, porque mi hermana era la hostess :‘Pues, ¿Quién se lo pone’ y yo dije ‘De a cómo? -No pues que a 200 pesos’. Hay va tu ‘Barney’ a echar desmadre en la calle, hacer la promoción del restaurante, yo creo que tenía como 16, total, me salí a la calle, me subí a una moto, y hacer promoción, porque atrás traía el nombre del restaurante de mariscos

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