El gran éxito que dejó ir El Fantasma y es de Los Dos Carnales.

Este martes estuvieron con nuestro querido Carlos ‘Chicken’ Muñoz, Los Dos Carnales, quienes platicaron de todo en ‘De lo que Uno se Entera’.

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Los Dos Carnales revelaron el secreto de uno de sus grandes éxitos llamado ‘La Vida Ventajosa’, tema que no era para ellos, pero terminó siendo grabado por la agrupación.

’La Vida Ventajosa’ es una de las rolas que me tocó escribir y fue una rola que salió bien natural, no batallé nada, ni para escribirla, ni batallamos para que pegara, porque la rola se fue solita

La curiosa historia del tema que les abrió el camino a la fama.

La canción que ellos escribieron no era para ellos, pues ‘El Fantasma’ la iba a grabar, pero por cuestiones del destino se le olvidó.

Fue la suerte, porque voltearon a vernos por compositores, no por hacer algo con nosotros y cuando mi carnal me manda esta rola, ‘La Vida Ventajosa’ me dice: ‘Mira carnal, mándasela al Fanta, a ver si le gusta, para que la grabe’ y a ese vato le gustó bien machín y dijo: ‘Nombre, esa rola está bien perra, no le muevan, ahí déjenmela’

Por algo pasan las cosas, se le olvidó grabarla de tantas canciones que le llegaron, se le olvidó, un día nos faltaba una rola para completar un disco, fue el que ganó Latin Grammy

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Un día estábamos cuadrando la rola y le dije: ‘Vamos a meter ‘La Vida ventajosa’, ese corrido tiene algo que se me eriza la piel’… y en eso venía llegando mi abuelo, que él fue quien nos dio las bases norteñas, y le dijimos: ‘Abuelo, ¿cómo oye esta rola?, ¿cómo se la oye usted?’ y nos dijo: ‘Grábenla, viejo. La rola se oye original’