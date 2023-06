¿Adiós a los cocineros? Crean robot para preparar tacos.

En la actualidad, la robótica y la inteligencia artificial han alcanzado niveles sorprendentes de desarrollo, impactando de manera significativa en diversos aspectos de nuestras vidas. Una de las áreas en las que los avances tecnológicos han tenido lugar, es la industria de la comida, donde cada vez es más común encontrar máquinas automatizadas encargándose de tareas culinarias, antes exclusivas de los seres humanos.

Uno de los ejemplos más recientes y llamativos de esta tendencia, es la creación de una máquina capaz de hacer tacos al pastor de forma completamente autónoma.

¿Cómo funciona el robot taquero?

La empresa alemana Aldakur Robot Systems, ha desarrollado una innovadora máquina denominada “Der Gerät”, también conocida como ‘TacoBot’ o ‘Pastoreitor’ por los internautas.

La máquina ha sido diseñada con el objetivo de automatizar el proceso de rebanar trompos de carne, brindando así una solución que ayuda a evitar cortaduras y exposición al calor extremo.

Recientemente, un video que muestra el funcionamiento de este robot que hace tacos al pastor se hizo viral en TikTok. En dicha publicación, se puede apreciar cómo el TacoBot realiza de manera eficiente y precisa, el proceso de corte y preparación.

Esta tecnología ha despertado gran interés y entusiasmo entre los usuarios de las redes sociales, quienes han quedado impresionados por las habilidades y la seguridad que brinda esta máquina en la cocina.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Como era de esperarse, el video que exhibe el funcionamiento del robot cortador de carne de todo tipo ha generado diversas reacciones entre los espectadores, las cuales han sido negativas y positivas:

“Jamás cambiare el “Que vas a querer wero” y “si no me lo sirve un señor que constantemente se limpie el sudor de su frente, no quiero nada”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

