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El cineasta mexicano, Rodrigo Prieto, usará inteligencia artificial

Rodrigo Prieto, el reconocido cineasta mexicano, está a favor de la inteligencia artificial, incluso hará uso de ella para la película que está preparando.

Por: Maria Fernanda Aguilar

Para sorpresa de algunos, el cineasta Rodrigo Prieto está a favor del uso de la inteligencia artificial, pues es ya una realidad y no se puede nadar contra corriente, pero eso sí, comenta que es importante delimitar en qué caso sí o no es justo aplicarla, por ejemplo, el cineasta echará mano de ella para la nueva producción que prepara.

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