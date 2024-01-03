El cineasta mexicano, Rodrigo Prieto, usará inteligencia artificial
Rodrigo Prieto, el reconocido cineasta mexicano, está a favor de la inteligencia artificial, incluso hará uso de ella para la película que está preparando.
Para sorpresa de algunos, el cineasta Rodrigo Prieto está a favor del uso de la inteligencia artificial, pues es ya una realidad y no se puede nadar contra corriente, pero eso sí, comenta que es importante delimitar en qué caso sí o no es justo aplicarla, por ejemplo, el cineasta echará mano de ella para la nueva producción que prepara.