Hijos famosos y papás managers, segunda parte: desde Selena Quintanilla hasta Christian Nodal
En Ventaneando, platicamos sobre los artistas que comenzaron su carrera desde muy jóvenes y cuyos padres fungían como managers. ¿Qué otros casos recuerdas?
Rosario Murrieta, Pedro Sola, Ricardo Manjarrez y Germán Wing conversan sobre los casos más famosos de celebridades que iniciaron su carrera muy jóvenes y con sus padres fungiendo como representantes. Por ejemplo, Selena Quintanilla, Thalía y Christian Nodal. No te pierdas esta transmisión especial de Ventaneando.