MasterChef 24/7 | Patricia Gallo revela el secreto que MasterChef le dejó para la vida

La ex participante de MasterChef México, Patricia Gallo, abrió su corazón para contar qué fue lo más importante que se llevó de su paso por la cocina más famosa de México. Más allá de las recetas, destacó la paciencia como su mayor aprendizaje, una virtud que hoy aplica tanto dentro como fuera de la cocina. Entre anécdotas y reflexiones, dejó claro que la experiencia marcó un antes y un después en su vida.