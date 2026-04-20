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Ventaneando | Programa completo 20 de abril de 2026

No te pierdas las últimas noticias del espectáculo en el programa completo de Ventaneando de hoy, lunes 20 de abril. Tenemos las mejores exclusivas, notas del día y más.

No te pierdas lo mejor del espectáculo y mira el programa completo de Ventaneando hoy, lunes 20 de abril. No te pierdas de las mejores exclusivas donde te revelamos detalles de la relación entre Kate del Castillo y Édgar Bahena, así como la reacción de Pepe Águilar al ser cuestionado sobre la cancelación de la boda de Ángela y Noda, así como los rumores de aparente crisis matrimonial.

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