Ventaneando | Programa completo 20 de abril de 2026

No te pierdas lo mejor del espectáculo y mira el programa completo de Ventaneando hoy, lunes 20 de abril. No te pierdas de las mejores exclusivas donde te revelamos detalles de la relación entre Kate del Castillo y Édgar Bahena, así como la reacción de Pepe Águilar al ser cuestionado sobre la cancelación de la boda de Ángela y Noda, así como los rumores de aparente crisis matrimonial.