Rosita Pelayo revela cómo va su tratamiento contra el cáncer de colon

Este miércoles, el foro de Ventaneando se vistió de gala con la presencia de Rosita Pelayo, actriz que lució bastante repuesta después de que le fuera diagnosticado cáncer y aprovechó el espacio para contarnos cómo se encuentra de salud.

¿Qué dijo Rosita Pelayo? La actriz reveló que todavía no empieza su tratamiento y que su oncóloga particular le recomendó tomar pastillas para la quimio y posteriormente acudir a hacerse su radioterapia. Cabe mencionar que hace poco la operaron de un tumor canceroso en el colon.

Te puede interesar: El suegro de Danna Paola aplaude interpretación de Himno Nacional

Rosita Pelayo nos contó cómo va su tratamiento del cáncer de colón

¿Le detectaron cáncer a Rosita Pelayo?

Al respecto, Rosita Pelayo señaló que tiene cáncer. “El doctor me dijo que todo salió muy bien, pero tienes un tumor pequeño que no pude sacar y le dije: ‘ay, qué lindo’”, recalcó Rosita Pelayo y agregó que el doctor no pudo quitarlo porque está muy “metido en el ganglio”.

“Después de eso voy con la oncóloga y le digo: ‘Me dijo el doctor que tengo un tumor pequeño’ y me dice, ‘no, no es uno, son tres’”, reiteró y dejó en claro que todavía tiene que someterse a quimioterapia y radiación, las cuales va a empezar la próxima semana.

También te puede interesar: Issabela Camil no dijo nada de demanda contra serie de Luis Miguel

“Estoy bastante bien… Es una operación de caballo, es una cosa horrible la operación. Sacan el tumor pero te cortan el intestino, le pegan el intestino y te dejan una bolsa preciosa… pero cuesta carísima la bolsita y todo lo que hay que poner para la bolsita”, agregó.

¿Rosita Pelayo está preparando un monólogo?

La talentosa actriz dio a conocer que gracias a dos amigos suyos producirá su monólogo “¿Cómo darle sentido a tu vida?”, además de que en febrero próximo contempla el estreno de la obra “A vuelta de rueda”, en la cual compartirá escenario con Juan Carlos Colombo.

Te puede interesar: José Eduardo Derbez habló con humor del sencillo de Vadhir “Morrito”

“Son dos personas en silla de ruedas que están en una clínica esperando su visita al doctor, que si el análisis y no sé qué. Ahí se desarrolla todo, él va a salir como es, muy enojón y malhumorado y yo voy a salir muy alegre y risueña”, acotó sobre la obra de teatro.

¿Qué dijo sobre su tratamiento?

Al preguntarle si con lo que le recomendaron los doctores será suficiente para vencer el cáncer, Rosita Pelayo dijo que “sí y la doctora me dijo que ahorita cinco semanas de radioterapia, igualmente las pastillas de quimioterapia (4 semanas). De allí me van a estar haciendo estudios para ver cómo va la cosa”. Por último, señaló que próximamente le harán una fiesta para recabar fondos y ayudarla con los gastos de su tratamiento.