Influencer asegura que bebé que espera la novia de Santa Fe Klan es de él.

Santa Fe Klan y Maya Nazor confirmaron su embarazo a principios de abril de este mismo año. El rapero subió a las redes sociales una fotografía abrazando a su novia, momento amenizado con regalos y globos dedicados a su futuro hijo llamado Luka.

Santa Fe Klan nos puso a pulir el piso a todos en el foro y bailar con su rolita ‘Vuelve María’.

“Bienvenido al mundo mi niño, aquí te espero hijo, pa’ cuidarte por siempre a ti y a tú mamá", escribió el cantante mexicano en su cuenta de Instagram.

Santa Fe Klan y Maya no han dado más detalles del embarazo, aunque sí han compartido más fotos a punto de convertirse en padres primerizos.

“Hasta mi último día contigo estaré", escribió la joven mexicana debajo de una foto donde posa con un vestido de princesa y una corona con diamantes.

¿Quién es Santa Fe Klan? Ángel Jair Quezada Jasso, mejor conocido por su nombre artístico Santa Fe Klan, es un rapero conocido por temas como Debo Entender, Eres, Así Soy y más.

El influencer Rafael Marquez Esqueda, mejor conocido como Fofo Marquez, ha hecho impactantes revelaciones que ponen en riesgo la relación de Santa Fe Klan y Maya Nazor.

Fofo ofreció una entrevista para el canal Badabun y reveló que había salido con Maya Nazor cuando ya era novia de Santa Fe Klan.

El youtuber tiene videos junto a Maya conviviendo en una fiesta, pero Maya asegura que son documentos antiguos y que Fofo es un misógino en busca de fama.

Fofo Marquez asegura que el bebé de Maya es de él, pues las fechas coinciden con sus encuentros. Pese a especular que el niño no es de Santa Fe Klan, el youtuber no tiene problema con deslindarse de su responsabilidad: “Sí, que se lo quede Santa Fe Klan y no tengo pedo”, dijo en la entrevista.

El joven asegura que no se ve siendo padre y que no tiene problema con huir de su paternidad, aunque sí ha pensado mucho en toda la polémica.

“Sí estoy preocupado, aunque parezca que no, la neta llevo un mes pensando”, declaró.

Santa Fe Klan y Maya Nazor no han salido a hablar sobre las fuertes acusaciones de Fofo Marquez ni a desmentir las especulaciones en torno a su embarazo.

