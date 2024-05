Esta es la señal temprana del Alzheimer que todos ignoramos

El Alzheimer es una enfermedad degenerativa que afecta a millones de personas en todo el mundo. A medida que envejecemos, el riesgo de desarrollar esta enfermedad aumenta y es crucial estar atentos a las señales tempranas para poder tomar medidas a tiempo; sin embargo, hay un signo tempranero de dicho padecimiento que a menudo se pasa por alto y que todos ignoramos. ¿Cuál es? A continuación te lo revelamos.

¿Qué es el Alzheimer y qué lo provoca?

Primero que todo, es importante aclarar que el Alzheimer es un trastorno cerebral que destruye lentamente la memoria, la capacidad de pensar y, con el tiempo, la habilidad para llevar a cabo las tareas más sencillas.

Es la causa más común de demencia, un deterioro gradual en la memoria, el pensamiento, el comportamiento y las habilidades sociales. Aunque no se conocen las causas exactas, se cree que la acumulación de proteínas anormales en el cerebro, como las placas amiloides y los ovillos neurofibrilares, juega un papel clave en el desarrollo de la enfermedad.

¿Cuál es la señal temprana del Alzheimer que todos ignoramos?

Ahora bien, la señal temprana del Alzheimer que a menudo pasamos por alto es la pérdida de memoria para recordar nombres propios. Es común que las personas comiencen a olvidar los nombres de familiares, amigos y conocidos, incluso aquellos con los que tienen un contacto regular. Esto suele ser una de las primeras cosas que olvidamos y pasamos por alto y, sin embargo, muchas veces lo atribuimos al estrés o a la falta de atención, ignorando su potencial significado.

¿Se puede prevenir el Alzheimer?

Cabe señalar que, desafortunadamente, no existe una cura para esta enfermedad y no se puede prevenir por completo; no obstante, hay medidas que se pueden tomar para reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad y retrasar su aparición. En este sentido, mantener un estilo de vida saludable, con una dieta equilibrada, ejercicio regular y estimulación mental, puede ser beneficioso.

Tómalo en cuenta:

Es crucial estar atentos a las señales tempranas del Alzheimer como la pérdida de memoria para recordar nombres propios, y no ignorarlas. Si notas estos síntomas en ti mismo o en un ser querido, es importante consultar con un profesional médico para realizar las evaluaciones correspondientes y recibir un diagnóstico, así como tratamientos adecuados.