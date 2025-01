Estas señales revelarían que Christian Nodal anda otra vez detrás de Cazzu

Christian Nodal , Ángela Aguilar y Julieta Emilia Cazzuchelli siguen dando de qué hablar, pues las noticias, rumores y especulaciones sobre el triángulo amoroso no cesan y ahora se ha dado a conocer que el sonorense estaría otra vez tras los pasos de ‘La Nena Trampa’.

Recordemos que Christian Nodal dejó a Cazzu meses después del nacimiento de su hija Inti, y semanas después anunció su romance con Ángela Aguilar, quien fue señalada como la tercera en discordia.

Tiempo después, Ángela Aguilar rompió el silencio y aseguró que nadie salió lastimado con su romance con Nodal; sin embargo, Cazzu fue la encargada de desmentir esta versión y declaró que ella nunca tuvo conocimiento de su romance y que, de haberlo sabido, jamás se hubiera prestado a algo así.

¿Cazzu lanzó tiraderas contra Nodal? “La Cueva” fue la primera indirecta musical de Cazzu para Nodal, esto gracias a las claras referencias hacia el sonorense. Pero la cosa no quedó ahí, ya que recientemente lanzó “Dolce”, el cual formaría parte de su venganza contra Nodal.

¿Christian Nodal ya no soporta a Ángela Aguilar?

Ahora que Cazzu incursionó en los corridos tumbados con “Dolce”, tema que da ligeras pistas de cómo se enteró de la infidelidad de Christian Nodal, lo que de verdad llamó la atención fueron las pistas de que el sonorense todavía estaría detrás de ella.

En sus temas, Cazzu dejó entrever que Nodal estaría arrepentido de haberla dejado y, por ello, quisiera volver a su lado, pero ella ya no está dispuesta a volver con él.



El tema de “La Cueva” dice: “¿Y qué vas a hacer? ¿A quién vas a convencer cuando yo florezca y, al fin, deje de doler? Y volver, volver, volver no se va a poder”. Mientras que en “Dolce” cantó: “Te creí y yo no doy más de una oportunidad... Y vas a salir a buscarme, y te lo juro, no vas a encontrarme”.

¿Ángela Aguilar casi abandona entrevista por pregunta incómoda sobre Nodal y Cazzu?

En entrevista con el youtuber Mono Miguel, el locutor y productor de radio Said García Solis reveló que Ángela Aguilar no se niega a tocar el tema Nodal y Cazzu, sino su equipo de relaciones públicas y recordó una charla que ambos sostuvieron.

“(Le dije) Yo nunca te odié. Tuve un encontronazo con Lucía, tu mánager... Se metió en la entrevista cuando le dije ‘oye, la gente te está atacando mucho después de lo de la argentina y después de varias cosas, ¿qué le dices a la gente?’”, señaló el locutor.

Ángela Aguilar accedió a dar una opinión pese a la negativa de su agente. Aunque Said García Solís recuerda la respuesta de la cantante como poco trascendente, destacó que no evadió la pregunta.