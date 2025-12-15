Pagan más de 300,000 por billete de 50 pesos del ajolote que está premiado

En los últimos meses han sido innumerables las monedas que se han vendido a precios sumamente elevados en internet, mismas que se relacionan directamente con la numismática. Ahora, conocerás un billete de 50 pesos que cuenta con el ajolote y que vale más de 300,000 en mercados digitales.

La numismática es el estudio de las monedas y los billetes que presentan un valor histórico o, bien, que se mantienen en circulación. Un ejemplo de ello es precisamente este billete de 50 pesos del ajolote, el cual cuenta con un premio que hace que su valor, de acuerdo con su dueño, sea superior a los 300,000 pesos.

¿Cuáles son las características de este billete de 50 pesos del ajolote?

Lo primero que debes saber es que este billete de 50 pesos forma parte de la Familia G del Banco de México, por lo que está protagonizado por un pequeño ajolote. Otro punto a detallar es que ganó un premio relevante en el año 2021, lo cual lo convierte en una pieza por demás interesante para los coleccionistas.

Esta pieza se puso en circulación el 28 de octubre del 2021, por lo que cuenta con poco más de 4 años de vida. Ante esto, vale decir que el premio que ganó en ese mismo año fue otorgado por la International Bank Note Society (IBNS) para, después, ganar el premio como “Mejor Nuevo Billete de América Latina” en 2022 por la empresa en turno.

Y es que, además del reconocimiento antes mencionado, esta pieza de la numismática se ha ganado el cariño de propios y extraños por el ajolote que tiene, uno de los animales más representativos del país. Por ende, existen personas que están dispuestas a pagar miles de pesos por este.

¿Por qué vale más de 300,000 pesos en internet?

El dueño de este billete de 50 pesos , el cual publicó a través de Mercado Libre, considera que su precio se eleva hasta 305,503 pesos por contar con una serie “DD”, así como por el premio al cual se hizo mención en párrafos anteriores. Aún así, expertos en numismática consideran que su precio es completamente elevado a su valor real.