¡ÚLTIMA HORA! Alfredo Olivas se retira de los escenarios y esta es la causa

Los artistas son personas que viven las mieles de la vida en muchos sentidos, sin embargo también se enfrentan a contextos que han destrozado a cientos de individuos que son doblegados por la fama. Ante eso, parece que Alfredo Olivas ya vivió lo peor de la industria y justo cuando el fin de semana se bajó de su concierto en Cancún, dio un comunicado que decepcionó a todos su fans. ¿Cuánto tiempo estará fuera de actividades el cantante de regional mexicano?

¿El retiro de Alfredo Olivas es indefinido?

Con 32 años, el nacido en Ciudad Obregón causó extrañeza el fin de semana pasado. Con sus presentaciones prácticamente en llenos totales, se escucha extraño entender que se retirará indefinidamente. Así lo anunció en una pieza de video que ya no se encuentra disponible en estos momentos.

Inmediatamente después de bajarse de su presentación en Quintana Roo, el joven se veía entre cansado y harto de lo que indicó como muchas complicaciones. En ese sentido, el respiro que se va a tomar le servirá para plantearse lo que pasará con su vida artística y en el ámbito personal. Aseguró que requiere de un replanteamiento de todo… “Del ámbito de la vida. Lo necesitamos, mi gente”.

Con esto, evidentemente sus fanáticos se preocuparon en demasía. Desde hace meses, el nombre del artista ha estado involucrado en problemas de amenazas por el contenido de sus letras, misma situación que ha provocado la censura en muchos estados del país. Por ello, el cantante dijo que termina su gira en enero y descansará los días que sean necesarios.

¿Cuándo termina la gira en la que se encuentra Alfredo Olivas?

Con algunos conciertos en el cierre del 2025 y un par más en el 2026, Alfredo indicó que así terminaría esta etapa en su carrera musical. Según lo dicho por el propio músico, el 9 (Arandas, Jalisco) y 10 (León, Guanajuato) de enero serían las dos últimas plazas que visitaría. Con esto se acaba el VivoTour y el futuro ya será otra cosa… pues en estos momentos se le ve cansado al oriundo de Sonora.