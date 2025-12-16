El pueblo mágico que enamora con su sidra, pan y vino artesanal: ideal para Navidad y Año Nuevo
Para aquellas familias que quieran salir de la CDMX en las fiestas sin irse demasiado lejos, existe un pueblo mágico que enamora con su gastronomía en Navidad y Año Nuevo. Conoce de qué destino se trata.
Si la idea para estas fiestas es salir del ritmo acelerado de la Ciudad de México y sumergirse en un ambiente más tranquilo, rodeado de naturaleza y tradiciones, Zacatlán de las Manzanas se presenta como una de las mejores opciones para celebrar Navidad y Año Nuevo. Este pueblo mágico se encuentra en la Sierra Norte del estado de Puebla.
Gracias a la combinación de su clima frío, sus paisajes envueltos en neblina y una identidad gastronómica que lo distingue a nivel nacional, este pueblo mágico de Puebla es un destino ideal para quienes buscan calles adornadas, aromas a pan recién horneado y deliciosa sidra y vino artesanal elaborados con manzanas locales.
¿Qué hacer en Zacatlán de las Manzanas para las fiestas de Navidad y Año Nuevo?
Visitar Zacatlán de las Manzanas para las fiestas de Navidad y Año Nuevo es un plan perfecto tanto para viajes en pareja como para escapadas familiares o con amigos. Este pueblo debe su nombre y fama a la abundancia de dichas frutas que se cultivan en la región.
La manzana es base de su economía y tradición culinaria. Cada año, el municipio produce miles de botellas de sidra natural, rosada, espumosa y dulce. Estas bebidas se han convertido en protagonistas de las celebraciones de fin de año en todo México.
Por eso, visitar el pueblo en diciembre permite conocer sidreras y bodegas locales donde se elaboran estas bebidas de manera artesanal. Algunas de ellas son Sidrería Artesanal El Convento 1567 y Bodegas Delicia. Pero el Museo La Primavera también ofrece recorridos guiados y degustaciones.
Zacatlán también es reconocido por su tradición panadera. El pan de anís y otras variedades locales forman parte del día a día del pueblo y de la experiencia del visitante. En este 2025, el pan de queso fue declarado Patrimonio Cultural Intangible de Puebla, un reconocimiento a una receta centenaria elaborada con masa dulce, especias y relleno de requesón fresco.
A esto se suman los atractivos naturales y culturales del municipio: la Barranca de los Jilgueros con su mirador de cristal, cascadas, senderos boscosos y un Centro Histórico lleno de plazas empedradas, mercados y arquitectura tradicional.
ZACATLÁN DE LAS MANZANAS EN DICIEMBRE ES UN SUEÑO
¿Cómo llegar a Zacatlán de las Manzanas desde la CDMX?
El pueblo mágico de Zacatlán de las Manzanas del estado de Puebla se encuentra a aproximadamente 200 kilómetros de la CDMX. Esto significa que el viaje en carro puede demorar entre 3 horas y media o 4 horas, dependiendo del estado del tráfico y la velocidad elegida de conducción.
Se puede optar por 3 opciones de ruta:
- Autop. México - Tuxpan/México 132D (más rápida)
- Texcoco-Calpulalpan/México 136
- Autop. México - Puebla/México 150D (menos rápida?
Un escape a Zacatlán este Otoño? Fuimos un fin de semana a este pueblito mágico a 3 horas de la CDMX y te recomendamos lo siguiente: 1. Pasear por el pueblo probando sus delicias gastronómicas en restaurantes como "El Viejo Pueblito" y probar el tradicional mole poblano, pero sobre todo los postres a base de la manzana típica de Zacatlán. 2. Paseo de aventura al valle de cascadas como el parque eco turístico Cascada Tulimán, Cascadas Las Brisas o Quetzalapa (es la misma solo de diferentes lados) 3. Te recomendamos llevar ropa impermeable pues en Otoño el clima llega a ser muy lluvioso y frío. Pero es parte de su encanto.