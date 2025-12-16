El pueblo mágico que enamora con su sidra, pan y vino artesanal: ideal para Navidad y Año Nuevo

Si la idea para estas fiestas es salir del ritmo acelerado de la Ciudad de México y sumergirse en un ambiente más tranquilo, rodeado de naturaleza y tradiciones, Zacatlán de las Manzanas se presenta como una de las mejores opciones para celebrar Navidad y Año Nuevo. Este pueblo mágico se encuentra en la Sierra Norte del estado de Puebla.

Gracias a la combinación de su clima frío, sus paisajes envueltos en neblina y una identidad gastronómica que lo distingue a nivel nacional, este pueblo mágico de Puebla es un destino ideal para quienes buscan calles adornadas, aromas a pan recién horneado y deliciosa sidra y vino artesanal elaborados con manzanas locales.

¿Qué hacer en Zacatlán de las Manzanas para las fiestas de Navidad y Año Nuevo?

Visitar Zacatlán de las Manzanas para las fiestas de Navidad y Año Nuevo es un plan perfecto tanto para viajes en pareja como para escapadas familiares o con amigos. Este pueblo debe su nombre y fama a la abundancia de dichas frutas que se cultivan en la región.

La manzana es base de su economía y tradición culinaria. Cada año, el municipio produce miles de botellas de sidra natural, rosada, espumosa y dulce. Estas bebidas se han convertido en protagonistas de las celebraciones de fin de año en todo México.

Por eso, visitar el pueblo en diciembre permite conocer sidreras y bodegas locales donde se elaboran estas bebidas de manera artesanal. Algunas de ellas son Sidrería Artesanal El Convento 1567 y Bodegas Delicia. Pero el Museo La Primavera también ofrece recorridos guiados y degustaciones.

Zacatlán también es reconocido por su tradición panadera. El pan de anís y otras variedades locales forman parte del día a día del pueblo y de la experiencia del visitante. En este 2025, el pan de queso fue declarado Patrimonio Cultural Intangible de Puebla, un reconocimiento a una receta centenaria elaborada con masa dulce, especias y relleno de requesón fresco.

A esto se suman los atractivos naturales y culturales del municipio: la Barranca de los Jilgueros con su mirador de cristal, cascadas, senderos boscosos y un Centro Histórico lleno de plazas empedradas, mercados y arquitectura tradicional.

¿Cómo llegar a Zacatlán de las Manzanas desde la CDMX?

El pueblo mágico de Zacatlán de las Manzanas del estado de Puebla se encuentra a aproximadamente 200 kilómetros de la CDMX. Esto significa que el viaje en carro puede demorar entre 3 horas y media o 4 horas, dependiendo del estado del tráfico y la velocidad elegida de conducción.

Se puede optar por 3 opciones de ruta:

Autop. México - Tuxpan/México 132D (más rápida)

Texcoco-Calpulalpan/México 136

Autop. México - Puebla/México 150D (menos rápida?