CFE confirma corte de luz hoy viernes 7 de noviembre; ¿qué localidades serán afectadas?

En las últimas horas la Comisión Federal de Electricidad, también conocida como CFE, confirmó que algunas localidades al interior de la República Mexicana sufrirán de nuevos cortes de luz a lo largo de este viernes 7 de noviembre del 2025. Por ende, es preciso que conozcas cuáles son.

Son varias las veces en las que la CFE ha confirmado diversos cortes en el servicio de luz para dar mantenimiento en este aspecto, aunque lo anterior no exime que varias localidades se vean afectadas por esta razón. ¿Quiénes estarán sin luz durante este viernes 7 de noviembre?

¿Qué localidades estarán sin luz hoy viernes 7 de noviembre, según la CFE?

Se trata de un nuevo corte de luz que ocasionará ciertos estragos en el municipio de Ahome, al interior del estado de Sinaloa. La CFE informó que el corte es temporal y que únicamente durará algunas horas, por lo que el servicio de luz podría regresar antes del término del 7 de noviembre.

Vale decir que este corte de luz deriva de los trabajos para realizar un aumento de calidad y continuidad en el suministro, lo cual hará que las afectaciones disminuyan con el paso de los días. De igual modo, la infraestructura y el trabajo del personal requieren de la suspensión eléctrica para evitar accidentes mortales.

Ante ello, la CFE explica que las localidades de Ahome que estarán sin luz durante algunas horas serán Grullas Margen Izquierda y El Colorado. Finalmente, la Comisión Federal de Electricidad evidenció que la suspensión en el servicio será de alrededor de tres horas; es decir, un corto periodo de tiempo.

CFE: ¿Qué hacer cuando se suspende el servicio de luz?

La CFE establece que, durante la suspensión en el servicio de luz, se recomienda mantener la calma y tomar precauciones tales como desconectar los aparatos eléctricos que dependen del servicio, esto a fin de que no se descompongan una vez que la luz se restablezca con normalidad.