CFE: ¿Cómo pagar la luz sin recibo?

La energía eléctrica es un servicio al que todos tenemos derecho, ya que es indispensable para llevar a cabo las diversas actividades de la vida cotidiana; sin embargo, en ocasiones se presentan algunos inconvenientes para pagar la luz, por ejemplo que no llegue el recibo, por ello la Comisión Federal de Electricidad (CFE) hizo un importante anuncio para que los usuarios puedan pagar por su servicio.

Unas de las principales razones por las que las personas no pagan su recibo de luz es porque este no les llega; no obstante, dejar de pagar por las razones que sean puede ser motivo de cortes o sanciones.

Te puede interesar: CFE: Estos son los nuevos cambios en el recibo de luz a partir de noviembre

Compartir gastos en el hogar. ¿Están de acuerdo o en desacuerdo?

Es por eso que la CFE hizo un anuncio importante para que los usuarios paguen en tiempo y forma su recibo de luz y no se hagan acreedores a algún tipo de sanción o incluso al corte en su servicio de energía.

También te puede interesar: Así puedes obtener tu SIM con Internet de la CFE gratis

¿Qué hacer si el recibo de la CFE no llega a mi hogar?

Aquellas personas que identifiquen, que su recibo de luz de la CFE no está llegando a su domicilio, será necesario que se comuniquen con la Comisión Federal de Electricidad, al 071, para indicarle a un operador que no están recibiendo la factura en sus casas. De esta manera, se generará un reporte para notificar dicha anomalía y así, darle solución.

¿Cómo pagar sin recibo?

Las personas que se encuentren en esta situación pueden descargar su recibo o comprobante de forma gratuita a través del portal oficial de la Comisión Federal de Electricidado de la aplicación CFE Contigo.

Te puede interesar: ¿Cómo conectarse gratis a la red de internet de CFE?

También pueden consultar su recibo de luz a través de la página del Gobierno de México, o pueden pagar sin recibo, únicamente debe acudir a alguna de las sucursales o cajeros automáticos de CFE para realizar su pago, es preciso mencionar que para hacerlo deberán conocer su número de servicio.

Ante cualquier duda o aclaración, la CFE pone a disposición de sus usuarios el número 071 que opera las 24 horas los 365 días del año, o bien, recomienda dirigirse a algún Centro de Atención a Clientes de CFE. Otras formas de ponerse en contacto es el portal oficial y la cuenta de “X” (antes Twitter) de la CFE.