Así puedes convertir tus palabras en stickers en WhatsApp

WhatsApp ha logrado convertirse, desde hace algunos años, en la aplicación más importante y utilizada dentro de la República Mexicana gracias a la forma en cómo logra comunicar a las personas más allá de la distancia, esto mediante distintos métodos de comunicación que han hecho de la app una de las favoritas de las personas.

Uno de estos métodos es precisamente los mensajes de texto, los cuales se han convertido en la forma más sencilla y popular de comunicarse mediante WhatsApp. Bajo este contexto, ¿sabías que existe un método para convertir tus palabras en stickers? Si quieres conocer más información al respecto, entonces quédate con nosotros.

WhatsApp: ¿Cómo convertir palabras en stickers?

Fue a principios de este año cuando la app de Meta tomó la decisión de implementar una herramienta conocida como “stickers de texto”, misma que ayuda a convertir cualquier palabra escrita en WhatsApp en un sticker, hecho que ha ayudado a que los usuarios se diviertan más al momento de comunicarse con los usuarios que tienen registrados.

Te puede interesar: ¿Cómo editar mensajes desde WhatsApp?

Vale decir que esta función es muy fácil de utilizar y ha generado sensaciones positivas en las personas que expresan sus ideas de forma más imaginativa y creativa. Dicho lo anterior, lo primero que tienes que hacer es abrir WhatsApp e ingresar a cualquier chat con el que desees probar esta función de stickers.

Una vez aquí, tendrás que dar clic en el botón de stickers ubicado en la parte inferior derecha para, posteriormente, ver la galería que se encuentra y apretar en el ícono en forma de lupa. Aquí tendrás que escribir la palabra en el buscador y WhatsApp te entregará distintos diseños de stickers a escoger, por lo que solamente tendrás que elegir tu favorito.

¿Cuándo llegará el servicio premium a WhatsApp?

Mucho se ha hablado respecto a la posibilidad de que WhatsApp tenga un servicio premium durante este año, mismo que contará con muchas ventajas respecto a la versión oficial pero que, sin embargo, tendrá un costo mensual. Hasta el momento, vale decir que se desconoce la posible fecha de su llegada a México.