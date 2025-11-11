¿Cuánto te cobra la CFE por cambiar tu medidor de luz en noviembre? Este es el COSTO

Noviembre del 2025 se ha convertido en un mes importante para la Comisión Federal de Electricidad, la cual ha comenzado a realizar su recorrido para conocer cómo le ha ido a los distintos hogares con el servicio que entrega. En ese sentido, ¿sabías que la CFE puede cambiar tu medidor de luz a cambio de un costo?

Si tu medidor de luz ya cuenta con muchos años de experiencia, o ha comenzado a tener fallas que no te puedes explicar, la CFE tiene la capacidad de poder cambiarlo a través de cada uno de sus trabajadores a uno mucho más moderno, lo anterior siempre y cuando se realice un pago por esta actividad.

¿Cuánto cobra la CFE por cambiar el medidor de luz?

Lo primero que tienes que saber es que la CFE realiza el cambio en tu medidor de luz de manera completamente gratuita solo si existe una justificación operativa o técnica; es decir, si este ya está viejo o ha comenzado a fallar por la cantidad de tiempo que ha operado en tu hogar.

Si esta situación no es así, y el medidor de luz ha comenzado a fallar debido a una manipulación se parte del usuario, entonces los integrantes de la CFE sí realizarán un costo, mismo que puede ir desde los 500 y hasta los 25 mil pesos dependiendo del daños que este aparato tenga al momento de la revisión, según detalla el portal Terra.

En otras palabras, si se incumple el proceso natural del medidor de luz, la CFE tiene el derecho de poder cobrar por el cambio de este. Además, recuerda que el organismo cuenta con la oportunidad de realizar cortes al servicio en caso de alguna falla en el pago u otro tipo de incumplimientos.

¿La CFE te puede cortar la luz sin previo aviso?

Si los trabajadores que forman parte de la CFE han notado que haces mal uso de tu medidor de luz a través de los conocidos “diablitos” el organismo no solo puede cortarte el servicio sin previo aviso, sino que puede denunciarte ante las autoridades dado que esto es un delito federal. ¡Ten cuidado!