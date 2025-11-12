Confirman de cuánto será la pensión mínima del IMSS en 2026

Estamos a muy poco tiempo de comenzar con los festejos de Navidad por lo que las principales preocupaciones se inclinan hacia lo económico. Así es que una de las dudas es de cuánto será la pensión mínima del IMSS 2026.

Así es que se ha manifestado la información sobre el salario mínimo y la pensión del Bienestar para los Adultos Mayores. De esta manera te vamos a explicar lo que sucede.

Es importante partir desde el valor de la pensión que se tiene desde el 2025 por lo que ya se tiene una base para calcular. Ante esto es que te vamos a contar lo que se sabe por el momento.

¿Cuál es la pensión mínima del IMSS?

En este 2024 la pensión mínima garantiza que otorgó el IMSS, fue de aproximadamente $9,407 pesos mensuales. No es una cantidad fija de manera indefinida debido a que cada año se actualiza en el mes de febrero, siguiendo el comportamiento de la inflación.

El ajuste se calculade acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) que es publicado de forma oficial por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

¿De cuánto será la pensión mínima del IMSS en 2026?

Para el 2026, el monto de la pensión mínima garantizada del IMSS se ajustará nuevamente. El incremento dependerá directamente del comportamiento de la inflación en el país.

El ajuste en cuestión se realiza directamente utilizando el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que publica el INEGI. Es decir, si durante 2025 los precios de productos y servicios registran un aumento significativo, la pensión mínima también se incrementará proporcionalmente en febrero de 2026 para evitar que los jubilados pierdan poder adquisitivo.

De esta manera no se conoce a ciencia cierta de cuánto será el monto mínimo de la pensión del IMSS para el próximo año. Esto queda condicionado a los datos de la inflación que se dará a conocer en los próximos meses.

