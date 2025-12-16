Pagan 11,000,000 por moneda de 20 pesos con figura del Premio Nobel de Literatura

Las monedas conmemorativas de valor actual se han convertido en unas de las más perseguidas por los amantes de la numismática debido a su valor extraoficial y belleza. En ese sentido, también existe una moneda con la misma denominación (20 pesos) que está sin circular pero que, sin embargo, vale hasta 11,000,000 en internet.

Esta moneda de 20 pesos tiene estrecha relación con un personaje que en el pasado logró el Premio Nobel de Literatura, por lo que cuenta con una carga cultural por demás llamativa. Ante ello, no está de más que conozcas las características por las que su dueño pide más de 10,000,000 por ella.

¿Cuáles son las características de esta moneda de 20 pesos?

Lo primero a tener en cuenta es que esta moneda de 20 pesos forma parte de la Familia C del Banco de México, la cual fue emitida entre los años 2000 y 2001. Su característica principal es contar con el rostro de Octavio Paz, un personaje reconocido dentro de la literatura a nivel mundial.

Te puede interesar: ¿Cuál es la moneda conmemorativa por la que piden 650 mil pesos?

|Mercado Libre

Su reconocimiento a nivel nacional deriva del hecho de que Octavio Paz fue el ganador del Premio Nobel de Literatura 20 años en el pasado; es decir, en el año 1990. A diferencia de las conmemorativas, esta moneda de 20 pesos guarda una forma circular y no dodecagonal, pecunias que salieron a la luz hace algunos años.

Del mismo modo, entre sus características destacan un peso de 15.94 grados, un grosor de 2.65 y un diámetro de 32 milímetros. En el anverso aparece el Escudo nacional junto a la leyenda Estados Unidos Mexicanos, mientras que en el reverso se representa el rostro de Octavio Paz con la mirada hacia su costado derecho.

¿Por qué su dueño pide 11,000,000 por la moneda de 20 pesos de Octavio Paz?

Más allá de contar con uno de los rostros más importantes en la historia reciente de la literatura, el dueño de esta moneda de 20 pesos , misma que comparte en Mercado Libre, no revela más detalles del por qué de su alto valor salvo el hecho de que ya fue usada en el pasado. Por ende, se recomienda asistir con un experto en numismática antes de adquirir una moneda a tal precio.